النواب: 49 سؤالا للحكومة خلال الدورة العادية الثانية

الاصلاح نيوز-

شهدت انتخابات اللجان الدائمة الـ 20 في مجلس النواب تغير 7 رؤساء لجان، و 13 نائب رئيس لجنة، و 16 مقررا، بحسب التقرير نصف الشهري الأول الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب لأعمال الدورة العادية الثانية.

وبحسب التقرير، فقد فازت النساء بـ 11 موقعا في اللجان الدائمة حيث فازت نائبة برئاسة لجنة واحدة، وبمنصب نائب الرئيس فازت 4 نساء، وبمنصب مقرر لجنة فازت 6 نساء، أي بنسبة 18 بالمئة من المواقع القيادية في اللجان.

ووفق النتائج فقد ذهبت رئاسة لجنة المرأة للنائب ريم ابو دلبوح، كما حجزت المرأة النائب موقع نائب الرئيس في (4) لجان، هي: ‘لجنة الشؤون الخارجية’ وفازت بها النائب رسمية الكعابنة، و ‘لجنة النقل’ وفازت بها النائب انتصار حجازي، و ‘لجنة المرأة’ وفازت بها النائب عليا أبو هليل، و’لجنة التربية’ وفازت بها النائب صباح الشعار.

وتمكنت المرأة من الفوز بموقع المقرر في 6 لجان هي: ‘اللجنة القانونية’ وفازت به النائب ريم أبو دلبوح، لجنة الريف والبادية وفازت به النائب زينب الزبيد، و لجنة النظام والسلوك وفازت به النائب مرام الحيصة، ولجنة المرأة وفازت به النائب هدى العتوم، ولجنة السياحة وفازت به النائب منتهى البعول، ولجنة الصحة وفازت به النائب حياة المسيمي.

ووفق التقرير الذي يغطي الفترة من 12 – 28 تشرين الثاني الحالي فقد وجه النواب للحكومة 49 سؤالاً، وأحال للجانه المختلفة 15 مشروع قانون، ومشروع قانون معدلا، ليصبح مجموع مشاريع القوانين المعروضة على لجان المجلس المختلفة 65.