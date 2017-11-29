إصدار جدول مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاردن

الاصلاح نيوز-

تقرر إقامة مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كاس الأردن لموسم 2017 / 2018 كما هو مبين تالياً، علماً بأنه إذا انتهى الوقت الأصلي لمباريات إياب الدور قبل النهائي بالتعادل في مجموع المباراتين ولتحديد الفرق المتأهلة للمباراة النهائية يتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة . مع الأخذ بالاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس

مرحلة الذهاب

الفيصلي – الجزيرة الجمعة 8-12 استاد عمان، الساعة 5 مساء .

شباب الأردن – الوحدات السبت 9-12 استاد عمان، الساعة 5 مساء .

مرحلة الإياب

الوحدات – شباب الاردن الجمعة 15-12 استاد الملك عبدالله، الساعة 5 مساء .

الجزيرة – الفيصلي السبت 16-12 استاد عمان الساعة، 5 مساء .