العراق يعلن سحق داعش عسكريا

الاصلاح نيوز :-

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، أنه تم سحق داعش عسكريا في بلاده، محذرا في الوقت نفسه من إعطاء التنظيم الإرهابي فرصة لشن هجمات بسبب الخلافات السياسية.

وقال العبادي إنه تم ‘سحق داعش في العراق عسكريا’، مشيرا إلى أنه سيعلن النصر النهائي على التنظيم المتطرف في العراق عقب اكتمال عمليات التطهير بالصحراء

وحذر رئيس الوزراء العراقي من الخلافات السياسية التي ستمهد الطريق للتنظيم المتشدد، من أجل شن هجمات إرهابية، على حد قوله.

وكانت القوات العراقية قد استعادت قبل أيام آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، الواقعة في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا، بينما تواصل عمليات تطهير المنطقة من الجيوب المحتملة للتنظيم.

وفي 2014، شن تنظيم داعش هجوما واسعا استولى خلاله على ما يقرب من ثلث مساحة العراق ونحو نصف مساحة سوريا المجاورة.

لكن داعش خسر، في الأشهر الماضية، غالبية الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ما اعتبره مراقبون بداية نهاية التنظيم.