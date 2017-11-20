الوحدات يتجاوز العقبة بصعوبة ويتقدم للصدارة

الاصلاح نيوز :-

ارتقى الوحدات لصدارة الترتيب العام لدوري المناصير للمحترفين بكرة القدم بفارق الأهداف أمام الرمثا، بعد فوزه مساء أمس على العقبة (2-0) في اللقاء الذي جرى على ملعب العقبة.

ورفع الوحدات رصيده إلى (20) نقطة، وبقي العقبة بـ(6) نقاط.

فوز بشق الأنفس

استهل العقبة المباراة حماس كبير، وأظهر نوايا أكثر جدية في الوصول إلى المرمى، وحصل على ضربة ثابتة نفذها خلدون الخوالدة لكنها علت المرمى.

مع مرور الوقت بدأ الوحدات يدخل أجواء المباراة، وأولى محاولاته كانت الضربة الركنية التي نفذها أحمد عبدالحليم وكادت تغالط الحارس نور بني عطية الذي حولها إلى ركنية جديدة.

رد العقبة جاء بانفراد خلدون الخوالدة لكن الكرة طالت عليه وسيطر عليها تامر صالح.

الدقيقة (22) كانت شاهدة على اهتزاز الشباك حينما أرسل إحسان حداد تمريرة نموذجية خلف الدفاع إلى باتجاه أدهم القرشي الذي واجه المرمى ووضع الكرة من فوق بني عطية هدفاً أول للوحدات.

الهدف منح لاعبي الوحدات ثقة كبيرة، وظهر ذلك من خلال تناقل الكرة بين اللاعبين، وكان الفريق قريباً من الهدف الثاني بضربة ثابتة نفذها حمزة الدردور وعلت المرمى قليلاً.

بعدها كان سعيد مرجان يواجه المرمى لكنه تسرع بالتسديد فاستقرت كرته ضعيفة بين يدي بني عطية.

مع انطلاقة الشوط الثاني، كان العقبة قريباً من تعديل الكفة إثر ضربة ركنية وصلت إلى محمود مشعل الذي سددها بجوار المرمى، بعد ذلك سدد محمد الحسنات كرة من مسافة بعيدة استقرت بأحضان تامر صالح.

الأفضلية العقباوية تواصلت في الدقائق التالية وسط تراجع واضح على أداء الوحدات، وكاد عدي القرا يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة لكن تامر صالح أبعد الكرة لركنية، قبل أن يواجه خلدون الخوالدة المرمى لكن تامر صالح تألق مجدداً وأبعد الخطر.

تحسّن أداء الوحدات في الوقت المتبقي، حيث تقدم للمواقع الأمامية وهو ما أجبر لاعبي العقبة على التراجع، وسنحت فرصة أمام البديل عبدالله ذيب لإضافة الهدف الثاني، لكن الضربة الثابتة التي نفذها ارتطمت بحائط الصد وتحولت لركنية.

ولم تشهد الدقائق المتبقية جديداً يذكر، حتى الوقت المحتسب بدل ضائع حينما عكس عدي القرا تمريرة أحدثت دربكة أمام مرمى تامر صالح قبل أن يشتت الدفاع الكرة ويبعد الخطر، ليكون الرد قاسياً بواسطة بهاء فيصل الذي استقبل عرضية ووضعها في المرمى د.(90+4)، لتنتهي المباراة بانتصار صعب للوحدات بهدفين دون رد.