نصر الله يتهم امريكا بحماية داعش في سوريا

الاصلاح نيوز :-

اتهم الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الولايات المتحدة الامريكية بحماية تنظيم داعش الارهابي ودعمه في معركة البوكمال على الاراضي السورية.

وقال نصرالله، اليوم الاثنين، خلال خطاب له للتعليق على اخر الاحداث في المنطقة، إن الامريكيون ساعدوا داعش بكل السبل في معركة البوكمال باستثناء المشاركة في اطلاق النار.

واتهم نصرالله القوات الامريكية بتأمين غطاء جوي للتنظيم، ومنع سلاح الجو الروسي والسوري من قصف منطقة شرق الفرات.

واضاف ان القوات الامريكية كانت ترسل طائرات مسيرة فوق القوات العراقية والسورية وتقديم معلومات تفصيلية للتنظيم عن تحركاتها.

كما اتهمها بشن حرب الكترونية على القوات العراقية والسورية المقاتلة بالتشويش على جميع اجهزتها الالكترونية.

وقال نصر الله إن القوات الامريكية سهلت انسحاب مقاتلي التنظيم الارهابي بعدما خسر المعركة في البوكمال ليخرجوا منها احياء.

وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في اجتماع طارئ عقد في القاهرة أمس اعتبار حزب الله اللبناني منظمة ارهابية.