الملك يزور الولايات المتحدة الأسبوع القادم

الاصلاح نيوز :-

صرح مصدر مسؤول بأن جلالة الملك عبدالله الثاني سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع القادم، يعقد خلالها لقاءات مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب.

كما يلتقي جلالته، حسب المصدر، مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، علما بأن جلالة الملك كان قد التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شهر أيلول الماضي.

وبحسب المصدر فإن لقاءات جلالته في الكونغرس ستتضمن اجتماعات مع قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، ولجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في مجلس النواب.