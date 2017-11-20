الهزايمة: لا زيادة على الرواتب في موازنة 2018

الاصلاح نيوز :-

أكد مدير دائرة الموازنة العامة محمد الهزايمة ان الاوضاع المالية لا تسمح بزيادة الرواتب خلال عام 2018، باستثناء الزيادات السنوية المعتادة.

وقال الهزايمة خلال استضافته في برنامج حصاد اليوم الذي يبث عبر اثير اذاعة امن اف ام ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن العجز في موازنة 2018 سينخفض عن مقدار العجز في العام الحالي، مشيرا الى ان الحكومة خفضت 204 مليون دينار من نفقاتها في موازنة 2018.

واضاف ان النفقات التشغيلية ايضا انخفضت، وهذا مؤشر يدل على الانضباط المالي الذي تنتهجه الحكومة في سياستها الاقتصادية.

واشار الى ان النفقات الرأسمالية في موازنة 2018 ارتفعت 12%، ويعد مؤشرا ايجابيا يدل على النهج المتبع في زيادة مصادر الدخل.

وبين الهزايمة ان موازنة 2018 تبلغ 9 مليارات دينار، وتبلغ قيمة النفقات الجارية منها نحو 8 مليارات.

وكان مجلس الوزراء اقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018 أمس الاحد لإرسالها الى مجلس النواب.