دعم الشركة الأم “مجموعة الخليج للتأمين gig”” لشركتها التابعة الشرق العربي للتأمين gig – الأردن

الاصلاح نيوز-

نقلاً عن الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي قامت مجموعة الخليج للتأمين المالك الأكبر لشركة الشرق العربي للتأمين بنسبة ملكية تبلغ 90.448% بتاريخ 14/11/2017 بدعم المركز المالي للشركة بقرض مساند (Subordinated Loan) بقيمة (16,361,071) دولار أمريكي (ستة عشر مليون و ثلاثمئة و واحد و ستون ألف و واحد و سبعون دولار أمريكي) وبذلك استمرت الشركة في الحفاظ على المتطلبات القانونية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين فيما يخص كفاية رأس المال و تعليمات هامش الملاءة.

إن القرض المساند المذكور سيتم ضمه إلى (إجمالي رأس المال المتوفر) لأغراض تعليمات هامش الملاءة والذي يشمل رأس المال المدفوع والإحتياطي القانوني والأرباح المدورة والقرض المساند.

إن حجم السيولة النقدية التي تحتفظ بها شركة الشرق العربي للتأمين هي الأعلى في قطاع التأمين المحلي، حيث يبلغ رصيد الودائع البنكية للشركة ما يزيد عن (43) مليون دينار أردني (أي ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي) و هذا يشكل ما نسبته 38% تقريباً من إجمالي موجودات الشركة.