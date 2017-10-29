مركز راشد لاصحاب الهمم يكرم مركز برافيا للتجميل

الاصلاح نيوز-

كرم مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي مركز برافيا للتجميل ، وذلك لإطلاقه العديد من الباقات المجانية التجميلة لاصحاب الهمم ، وذلك ضمن مبادرة مركز برافيا الاجتماعيةً الخيرية التي اطلقها مؤخرا تماشياً مع عطاء “عام الخير” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الامارات العربية المتحدة حفظه الله، وتضمنت المبادرة الاجتماعية التي اطلقها المركز باقات مجانية لمكياج العروس المتكامل للصبايا الـمُعسِرات و مكياج وباقات التجميلة لعناية للجسم والبشرة والشعر لااصحاب الهمم .

وتسلمت صفاء السالمي مديرة تسويق مركز برافيا للتجميل درع التكريم من السيدة مريم عثمان الرئيس التنفيذي لمركز راشد لاصحاب الهمم بمناسبة مبادرتهم الخيرية في المركز .

ويُعتبر مركز برافيا من أرقى المراكز التي تقدّم خدمات التجميل المتكاملة في دبي والوطن العربي من خلال فريقٍ من خبيرات التجميل العرب والأجانب .