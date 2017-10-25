حفريات: صحيفة إلكترونية في مواجهة الظلام والكراهية

الاصلاح نيوز-

برؤيةٍ إنسانية، عالمية الأفق، انطلقت صحيفة إلكترونية جديدة حملت اسم “حفريات”، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.

وفي مقالته الافتتاحية، أبرز رئيس تحرير الصحيفة، الكاتب وأستاذ الإعلام د. موسى برهومة دور الصحيفة في “مواجهة الظلام”، وبيّن صعوبة مفهوم “الحفر” بمعناه المعاصر؛ إذ تتولى العقول هذه المهمة وهي “تشقى في تبديد الظلام” .

وذكر برهومة الدافع الأساسي لإطلاق “حفريات” بقوله: “لقد أدركنا، ونحن نخطّط لإطلاق “حفريات”، أن لا سبيل إلى مكافحة التطرف إلا بخطاب مضاد يعمل على تفكيكه وبيان تهافته، وتأكيد أنّ الأديان جاءت لسعادة الإنسان لا لشقائه وتفخيخ الحياة وإضرام الشر والأذى في عروق الحضارة والتمدن والرفاهية. وكانت خطابات الكراهية تتسارع أمامنا، فاخترنا أن نقوّضها بخطاب فكري عقلاني يُعيد إلى أدوات الثقافة بهاءها”.

وتدعم “حفريات”، التي تصدر عن مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي في مصر، الأصوات الشابة، والأفكار المتجددة، وتفتح منصّاتها من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد التحوّلات المتسارعة التي تعصف بالناس والمجتمعات والرؤى. وتأمل، كما أكدت هيئة التحرير، أن تستفيد من كل الآراء، حتى لو كانت مخالفة لها، من أجل فتح كوى في جدران الصمت التي شيّدها أعداء النور حينما اختطفوا الدين، وراحوا يتوهمون أنّهم قادرون أن يشقّوا المجتمعات بمعاولهم الصدئة وشعاراتهم المهترئة.

وتتعدّد اهتمامات “حفريات” لتشمل مختلف وجوه الثقافة والفكر، وقراءة خطابات العنف والحفر في متونها، مستعينة بكتّاب وصحفيين ومراسلين وتقنيّين مهرة يتوقون إلى إيقاد شمعة في ليل الكراهية والإرهاب والبهتان.