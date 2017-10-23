زيدان أفضل مدرب في العالم

الاصلاح نيوز :-

توج الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدرب في العالم، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المقام في لندن.

وقدم الجائزة، المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، الذي فاز بها العام الماضي.

وحصد زيدان الجائزة، بعد فوزه مع ريال مدريد بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، إضافةً لكأس السوبر الإسباني والأوروبي.

وتنافس مع زيدان، كل من الإيطاليين، ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، وأنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، المتوج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي.

وأعرب زيدان عن سعادته البالغة بالتتويج بالجائزة، وقال: ‘لا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وسأتحدث إليكم باللغتين الإسبانية والفرنسية’.

وأضاف: ‘هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، خاصةً أنني أتسلمها وسط أساطير كرة القدم، على مر العصور’.

وأردف: ‘أتوجه بالشكر للاعبين، فأنا محظوظ بتدريب كوكبة من أفضل لاعبي العالم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو’.

وتابع زيدان: ‘كما أتوجه بالشكر إلى أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، وماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، المنافسين لي على الجائزة.. كما أشكر زوجتي، أحبك كثيرا لأنك دائما تقفين بجواري’.