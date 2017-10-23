كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم

الاصلاح نيوز :-

حصد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم من الإتحاد الدولي (فيفا) في حفل جوائزه The Best.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة بعد مساعدته الكبيرة لريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأسي السوبر الإسباني والأوروبي.

وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها العام الماضي أيضًا، متفوقًا على الأرجنتين ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، وقام الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا، والبرازيلي رونالدو بتسليم كأس الجائزة للاعب البرتغالي.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك في جعبته 4 كرات ذهبية، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.