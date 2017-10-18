كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاد ابنه وسام وينفي خبر زواجه

الاصلاح نيوز :-

احتفل الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاد ابنه البكر وسام، وقام بنشر صورة له من كواليس برنامج “ذا فويس” العام الفائت، وعلق عليها “كل عام وانت بخير وسام الساهر”.

ومن المعروف أنّ كاظم الساهر يعيش مع ولديه وسام وعمر وحفيدتيه في دبي، بعد طلاقه من والدتهما من سنوات طويلة.

من ناحية أخرى انتشرت قبل أيام عدة، شائعات عن قرب زواج الفنان كاظم الساهر ولكنه نفاها بقوة، بحسب ما تردد، وأشارت مصادر مقربة منه عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن نيته الزواج من فتاة عربية، تربطه بها علاقة حب، كما أوضحت تلك المصادر، أنه يكرّس كل وقته في المرحلة الراهنة لأسرته الصغيرة، وفنه وجمهوره، وهو أساسًا يرفض رفضًا تامًّا أن يتدخل أحد في شؤونه الشخصية، التي يعتبرها ملكًا له وحده.

كما وصفت تلك المصادر موجة الشائعات الشخصية بـ “الفيلم الطويل”، موضحة أنّ كل تفاصيله من وحي الخيال، ومؤكدة أنّ الساهر كان يفضل في البداية عدم توضيح تلك المسائل، لكن حين تجاوزت الأمور حدودها الطبيعية، وجب عليه وضع النقاط على الحروف.

من ناحية أخرى يحيي كاظم الساهر حفل ختام “تحدي القراء العربي” الذي سيقام الأربعاء المقبل في “أوبرا دبي”، والذي شارك فيه 7 ملايين و400 الف طالب من 15 دولة عربية ، ترشح منهم 16 طالبًا وطالبة، للتنافس على لقب “بطل التحدي”، حيث عبّر الساهر عن إعجابه بهذا المشروع الذي يعدّ مشروعًا عربيًّا جامعًا، نجح في جمع 7 ملايين طالب عربي حوله، بهدف تعزيز عادة القراءة عند الجيل الجديد ..مشيرًا إلى أنّ مشاركته في الحفل تأتي في إطار تجسيد هذا التلاقي العربي، وللاحتفاء بملايين الطلاب العرب الذين جعلوا القراءة والثقافة جزءًا من مسيرتهم في الحياة.

يشار إلى أنّ كاظم الساهر باشر بتصوير الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز”، بعد أن كان قد أعلن انسحابه العام الماضي منه ومن برنامج “ذا فويس”، ولكنه ما لبث أن تراجع عن قرار الانسحاب من الاول، وتمسك بانسحابه من الثاني، حيث حافظ برنامج “ذا فويس كيدز” على مدربيه الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، بينما تم تغيير ثلاثة مدربين من مدربي برنامج “ذا فويس”، مع الحفاظ على عاصي الحلاني في مواسمه الثلاثة السابقة.