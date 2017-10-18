اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين: لا علم لنا بتنظيم مسيرة احتجاجية

الاصلاح نيوز :-

أكدت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ان لا علاقة لها قطعا بأي مسيرة للمتقاعدين العسكريين خلال الايام القليلة القادمة، احتجاجا على الاسعار في عمان.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء، إن الظرف دقيق، والمطلوب منا ان نلتف الان حول وطننا وقيادته التفاف السوار حول المعصم نحميه ونذود عنه خاصة ان هناك جهات مشبوهة تحاول الاساءة وتعظيم السلبيات وتقزيم الايجابيات وتلفيق التهم ونشر الشائعات.

وتابا نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين.

طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بقيام عدد من المتقاعدين العسكريين بالدعوة الى اجراء مسيرة للمتقاعدين خلال الأيام القليلة القادمة

وبهذه المناسبة تعلن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين انه لا علم لها قطعا بهذه المسيرة، ورغم ان الدستور الاردني قد كفل حرية الراي والتعبير السلمي وبمختلف الوسائل الا اننا نخاف ان يندس عدد من المشبوهين والمفتنين والمدسوسين للإساءة التي الثوابت الوطنية التي نعض عليها بالنواجذ وبالتالي الاساءة الى سمعة المتقاعدين العسكريين وتاريخهم البطولي المشرف.

ان الظرف دقيق والمطلوب منا ان نلتف الان حول وطننا وقيادته التفاف السوار حول المعصم نحميه ونذود عنه خاصة ان هناك جهات مشبوهة تحاول الاساءة وتعظيم السلبيات وتقزيم الايجابيات وتلفيق التهم ونشر الشائعات ٠.

تدعو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الى تحكيم العقل والوقوف بصف وطننا دوما لئلا نكون نحن رجال الوطن اول من يطعنه.

عاش الوطن. عاش القائد. ولنبقى نحن ملح البلاد ورمز عزتها وشموخها.

امين سر اللجنة عقيد ركن م حسين المحارمة. رئيس اللجنة. عميد ركن م عبدالله المومني.