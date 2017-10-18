عمر خريبين يقود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية

الاصلاح نيوز :-

بلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في النسخة الجديدة للبطولة، بعد أن تعادل مع بريسبوليس الإيراني بهدفين لمثلهما، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين للفريق الإيراني، وينتظر الفائز من نصف النهائي الثاني بين أوراوا ريدز الياباني وشنغهاي الصيني.

وافتتح بريسبلويس التسجيل عبر اللاعب النيجيري غودوين مينساه عند الدقيقة 16، قبل أن يتعادل الهلال عبر النجم السوري عمر خريبين من علامة الجزاء عند الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، عاد مينساه وسجل الهدف الثاني للفريق الإيراني عند الدقيقة 61، ليعود خريبين ويسجل التعادل للزعيم السعودي عند الدقيقة 76، ليعبر الهلال إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه.

وسينتظر الزعيم السعودي، الفائز من مباراة نصف نهائي شرق آسيا بين أراوا وشنغهاي، والتي ستقام الأربعاء، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بهدف لمثله.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها الهلال المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، إذ حقق اللقب مرتين بالنسخة السابقة للبطولة، عامي 1992 و2000، كما حقق المركز الثاني في عام 2014..

يذكر أن خريبين أصبح هداف دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، بعد أن سجل هدفه التاسع في البطولة، ليتقاسم صدارة الهدافين مع النجم البرازيلي، هالك.