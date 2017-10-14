السفارة السعودية تنفي اعتداء رجال الأمن الأردني على سائح سعودي

الاصلاح نيوز :-

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن على لسان متحدثها الرسمي عبدالسلام العنزي ، صحة المقطع المتداول حول اعتداء رجال الأمن الأردنيين على مواطن سعودي وذكرت بأنه ‘ غير صحيح ‘.

وقال العنزي ان هذه الحادثة تخص الأشقاء في الأردن منذ عام ٢٠١٣م ، وأن رجال الأمن الأردنيين ذوي كفاءات عالية ويتعاملون مع السائحين بشكل عام بكل احترام وتقدير وحسب القانون.

كما حذرت السفارة من تداول هذه الشائعات وتناقلها والتي تحاول الإساءة للعلاقة المميزة والحميمية بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني.

وأشار العنزي الى انه سبق للسفارة الرد بالنفي على الاستفسارات التي ترد على حسابات السفارة في أدوات التواصل الاجتماعي ‘ فيس بوك وتوتير ‘ من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن السعودي الأردني ، وأن المواطنين السعوديين سواء طلابا أو سائحين يتمتعون بكامل الرعاية والاهتمام من قبل السفارة بكافة أقسامها وملحقياتها ، والعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة لتقديم كافة التسهيلات لهم.

وتابع ان سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود يتابع بشكل مباشر ودقيق مع العاملين في السفارة أحوال المواطنين المتواجدين في الأردن ، وأن السفارة دوماً تلتمس وتقدر تعاون الأشقاء الأردنيين فيما يخص شأن المواطن السعودي .