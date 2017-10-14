دمشق تطالب بخروج القوات التركية “فورا” من إدلب

الاصلاح نيوز :-

طالبت دمشق السبت بخروج القوات التركية ‘فورا’ من محافظة ادلب في شمال غرب البلاد، مؤكدة ان انتشارها لا يمت بصلة الى اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في مباحثات استانا، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية السورية.

وقال المصدر الرسمي ‘تطالب الجمهورية العربية السورية بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط’، واصفا الانتشار التركي في محافظة ادلب مساء الخميس بـ’العدوان السافر’.

واعتبر ان ‘لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية استانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها’.(أ ف ب)