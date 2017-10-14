الشواربة يدعو المواطنين التحلي بالصبر بشأن نفق الصحافة

الاصلاح نيوز :-

أكد أمين عمان د.يوسف الشواربة أهمية تكثيف الجهود ورفع مستوى التنسيق بين كوادر دائرة السير والأمانة لضمان إنسيابية المرور قدر الإمكان وبأنجح الأساليب وتقليل الأزمة المرورية خلال تنفيذ مشروع نفق الصحافة ضمن مشروع الباص سريع التردد .

ولفت خلال تفقده صباح السبت مباشرة الأعمال الإنشائية وإغلاق نفق الصحافة إعتبارا من أمس الى أهمية رصد الحركة المرورية وفق التحويلات المرورية في الموقع مع إزدياد الحركة المرورية يوم غد الأحد.

وأكد على أهمية رفع وتيرة العمل وتعزيز الجهود لتنفيذ المشروع ضمن المدة المعلنة وإختصارها ما أمكن للتخفيف من الأزمة المرورية الناتجة عن اغلاق المسرب الرئيسي بإتجاهين لجسم النفق .

وأهاب بالمواطنين التحلي بالصبر والأناة خلال تنفيذ المشروع الذي يعتبر من المفاصل الهامة ضمن مسار الباص سريع التردد ، لافتا الى أن العامين المقبلين سيشهدان عدد من المشاريع المرورية الكبرى سيلمس المواطن آثارها الايجابية على الواقع المروري في عمان حال إنجازهما .

وقال الشواربه أن مباشرة العمل بمشروع نفق الصحافة يشكل إجابة شافية وتطبيق عملي لسؤال طالما طرحه العمانيون ووسائل الإعلام كيف سيكون مسار الباص السريع من خلال نفق الصحافة .

وشدد الشواربه على أهمية ان يلمس المواطنين حجم العمل والانجاز بجودة وبمواصفات عالية ، لافتا ان مشروع الباص السريع التردد من المكتسبات التنموية لمدينة عمان وهو خير تعويض للمواطنين على تحملهم وتعاونهم طيلة تنفيذ حزم الباص السريع ولمدينة عمان التي ينطر اليها اليوم على ان النقل العام والتنقل من ابرز التحديات التي تواجهها .

واشار امين عمان ان ملف النقل هو من أولويات عمل الامانة في المرحلة الحالية ولا بد من تعزيز هذه المنظومة في ظل التطور الحضري الذي يشهد ارتفاع مضطرد في عدد المركبات الخاصة .

وأستمع الشواربة من مدير مشروع الباص سريع التردد المهندس رياض الخرابشة الى إيجاز عن خطة العمل والخطة المرورية ، وآلية عمل الشركاء ” إدارة المشروع ، وادارة السير المركزية ، ودائرة عمليات المرور والادارة المشتركة في الامانة .

ولفت الخرابشة الى انه سيتم ربط الإشارة الضوئية وفق التعديلات الجديدة بغرفة التحكم المركزي لتأمين أنسيابية افضل للحركة المرورية وفق التدفق المروري .

وكانت أمانة عمان اعلنت عن إغلاق نفق الصحافة اعتبارا من صباح يوم امس الجمعة حيث تم إغلاقه كاملا بالاتجاهين مع نقل الحركة المرورية الى شارعي الخدمة أعلى جانبي النفق ، إضافة الى تحويل الاشارة الضوئية أعلى نفق الصحافة من أربع اطوار الى طورين .

وتعمل الإشارة الضوئية أعلى نفق الصحافة على خدمة الحركة المرورية الموجودة في شارع الملكة رانيا العبداالله وبالاتجاهين بالإضافة الى خدمة الحركة للقادمين من ضاحية الروضة باتجاه دوار الداخلية ، فيما سيتم التعامل مع بقية الحركات الموجودة على الإشارة من خلال طرق بديلة.

وسيتم بحسب المخططات بناء جسر على نفق ‘الصحافة’ بالإتجاهين للوصول إلى نقطة تجمع الباصات في وسط التقاطع الذي سينشأ عليه دوار .

وشارك في الجولة نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي ونائبه للاشغال المهندس أحمد ملكاوي ومدير سير العاصمة العقيد باسم خرابشة وعدد من مسؤولين الأمانة المعنيين