«حماس» ترفض اشتراطات نتنياهو للقبول بالمصالحة الفلسطينية

الاصلاح نيوز :-

رفضت حركة «حماس»، الاشتراطات التي وضعها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» للقبول بالمصالحة الفلسطينية التي تم توقيع الاتفاق عليها يوم أمس الاول الخميس بين وفدي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية.

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح له الجمعة، أن اشتراطات الاحتلال على المصالحة عنصرية وتدخل سافر في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وشدد على ضرورة «مواجهة تلك الاشتراطات بإصرار وتأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وهو ما سيؤزم الاحتلال ويضعفه».

ورفض نتنياهو مؤخراً أي مصالحة فلسطينية دون الاعتراف بـ»إسرائيل» وحل الجناح العسكري لحركة (حماس) وقطع علاقاتها مع إيران، إضافة لشرط تسليم الأسرى «الإسرائيليين» المعتقلين لدى كتائب القسام.

من زاوية أخرى قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت إن واشنطن ستتابع بمساعدة السلطة و»إسرائيل» والمانحين تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عقب اتفاق القاهرة الخاص بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس .

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الولايات المتحدة ترحب بالجهد الذي تقوم به السلطة لتولي المسؤوليات الكاملة في قطاع غزة، لافتة إلى أن واشنطن ترى أن الاتفاق يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الانسانية لسكان القطاع.

في سياق ميداني قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم الجاثمة فوق اراضي القرية.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والاعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت دون وقوع اصابات او اعتقالات، كما استخدموا طائرة موجهة عن بعد لالتقاط صور وتوجيه الذين نصبوا كمينا بهدف اعتقال الشبان.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا منزلي المواطنين حكم خلدون وزهدي اشتيوي واعتلوا سطحيهما وحولوهما الى نقاط مراقبة والتقاط صور وفيديوهات للشبان المشاركين في المسيرة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال و الشبان الذين استخدموا الحجارة وزجاجات الطلاء واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية واغلقوا الطرق المؤدية للاحياء السكنية واعاقوا تحركات الجيبات العسكرية التي حاولت مطاردتهم داخل البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال، عددا من منازل المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بعض المنازل في المنطقة عُرف منها منزلي الشقيقين عاصم، ونايف موسى العمور.

وذكر المصدر ذاته أن الاحتلال أجرى تفتيشا بهذه المنازل، وأنه سلم المواطنين العمور تهديدا مكتوبا موجها لأهالي المنطقة، يحذر المواطنين بتنغيص حياتهم إذا استمروا في «المقاومة ورشق سيارات المستوطنين بالحجارة».

من جانب آخر أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني «محمد إسماعيل الطل» 51 عام من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد أن امضي 7 شهور في سجون الاحتلال .

وأوضح « أسرى فلسطين» بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت النائب «الطل» في 21/3/2017 ، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور ، وبعد إن انتهت رفض الاحتلال إطلاق سراحه ، وادعت المخابرات بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات معادية له، فقامت بتحويل ملفه إلى قضية وقدمت لائحة اتهام بحقه .

من جانب آخر كشف روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفدها لحوارات المصالحة بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة حول ملفي الأمن والموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن حركته أخذت على عاتقها خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم.

وقال مشتهى في تصريح صحفي، إن الحوارات التي جرت في القاهرة أكدت ضرورة أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من أعمالها في قطاع غزة، وأن تقوم بواجباتها الأساسية، وحماس والإدارة التي كانت موجودة في غزة ستعطي الصلاحية التامة للحكومة لأداء واجباتها التامة».

وعن تفاصيل الاتفاق حول قضية الموظفين، أوضح مشتهى، أن كل الموظفين هم على رأس عملهم، وهم موظفو دولة، سيتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى الذي كان متفقا عليه في غزة، مشددا على أن قضية الموظفين لدى حركته خط أحمر.‎

وبين مشتهى أن الضمان والأمن الوظيفي حق كل موظف مكفول لكل الموظفين، وأن «رواتبهم حتى اللحظة مكفولة بالحد الأدنى، وخلال 3 أشهر أو 4 ستعيد اللجنة الإدارية الخاصة هيكلة الموظفين على مساحة الوطن ككل في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وأضاف: «سيكون كل موظف في موقعه خلال 3 أو 4 أشهر، وفق معايير محددة متفق عليها من خلال لجنة مشتركة، بين حماس وفتح»، مؤكداً أن حركته لا تقبل بأن يُطرد الموظفون أو يُبتزوا أو يُستغلوا في قوت أولادهم.

وكشف مشتهى أنه لا تغيير يذكر على ملف الأمن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اتفاق القاهرة 2011 ينص على نزول 3 آلاف عسكري لغزة.

وأكد أن هذه التفاصيل ستكون خاضعة للجان أمنية مختصة من الطرفين، و»هذه رؤية تعرض على الجهات المعنية، فما يقر يعتمد، وما لا يقر يكون محل نقاش، وعندما يكون اتفاق يتم التنفيذ».

وحول سلاح المقاومة، أكد مشتهى أن كل الاتفاقات السابقة عام 2011 في القاهرة وما تبعها من إجراءات، لم يكن موضوع سلاح المقاومة على الطاولة للنقاش، مشدداً أنه حق للشعب الفلسطيني طالما الاحتلال بقي موجودا.

وقال: «ليس هناك فلسطيني يحترم نفسه يتحدث عن سلاح المقاومة، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق مصالح شعبنا بالانعتاق من الاحتلال».

بدوره قال زكريا الأغا القيادي في حركة فتح، إن هناك لجنة إدارية قانونية ستبحث ملف الموظفين في قطاع غزة، على قاعدة أنه لن يستغنى عن أي موظف. وأكّد الأغا في تصريح اعلامي، أنه خلال فترة عمل لجنة الموظفين وهي 4 أشهر، «سيكون هناك اسعافات سريعة من خلال دفعات مالية تقدم للموظفين من الحكومة الفلسطينية».

وأضاف أن ما تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية يختلف عما مضى، وهناك جدول زمني وآلية لتنفيذ كل الاتفاق، حيث من المقرر أن تتسلم الحكومة المعابر ويبدأ العمل بها حتى شهر 11 المقبل، على أن تنتهي الحكومة من أداء كل مهامها وملفاتها في غزة حتى شهر 12 المقبل.

وحول الحديث عن تمكين الحكومة، قال الأغا إن قدوم الحكومة لقطاع غزة قبل أسبوعين هو بداية لتمكين عملها، واستلامها كل مهامها حتى بداية ديسمبر.

وفيما يتعلق بتخوفات المواطنين من تأجيل إلغاء الإجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد موظفي السلطة بغزة وتقليص كهرباء القطاع، قال: «لا اعتقد أن هناك مشكلة في إزالة الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، وأعتقد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيصدر تعليماته بإلغائها بالكامل».‎

من زاوية أخرى اظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ، استشهاد (23) مواطنا بينهم (6) اطفال منذ بداية العام الجاري، في حين بلغ عدد الاسرائيليين الذين قُتلوا على يد فلسطينيين خلال نفس الفترة (14) إسرائيليًا، بينهم تسعة من أفراد القوات الأمنية. وكالات