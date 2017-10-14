بسبب العقوبات .. الاهلي القطري يفسخ عقد الزواهرة

الاصلاح نيوز :-

– فسخ الأهلي القطري عقد مدافع المنتخب الوطني إبراهيم الزواهرة بعد تعاقده معه قبل أقل من شهر.

وجاء القرار بسبب العقوبات العربية على الزواهرة اثناء مشاركته مع الفيصلي في البطولة العربية والتي ثبتها الاتحاد الآسيوي والتي تقضي بإيقاف الزواهرة لمدة عام.

واعتبر الزواهرة ان القرار شكل له صدمة كبيرة والذي منعه من تجربة احترافية في قطر موجهاً شكره الى النادي الأهلي القطري على تكريمه قبل رحيله.

وسيعود الزواهرة الى عمان وسيواصل تدريباته مع ناديه السابق الفيصلي حتى يصدر الحكم النهائي من محكمة التحكيم الدولية كاس.