ترمب: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

الاصلاح نيوز :-

شنّ الرئيس الاميركي دونالد ترمب هجوما عنيفا على ايران ووصفها بأنها اكبر دولة راعية للارهاب في العالم. الا انه لم يعلن عن سحب الاتفاق النووي الايراني الموقع 2015 وقال في كلمة له امس «سأوجه ادارتي للعمل مع الكونغرس لمعالجة الاتفاق النووي حيث ان الكونغرس هو المسؤول عنه واذا لم تتم المعالجة فسنسحب الاتفاق».

واعلن ترمب عن استراتيجية جديدة للتعامل مع ايران ابرز بنودها الطلب من الكونغرس فرض عقوبات جديدة وخاصة على الحرس الثوري، منع طهران من تطوير الصواريخ البالستية التي تهدد بها جيرانها والسلم العالمي ومنعها من امتلاك السلاح النووي. واتهم ترمب إيران بتأجيج الصراعات في المنطقة بدعمها للمنظمات الارهابية ومنها حزب الله والقاعدة.

واضاف ترمب ان الاتفاق النووي سمح لايران «بالتمادي في جرائمها». واستعرض ما اسماه الاعتداءات التي قامت بها ايران ضد الولايات المتحدة واصفا نظامها بالمتطرف الذي نهب ثروة الامة الايرانية. وقال :سنوجه اجهزتنا الاستخبارية لبحث خروقات ايران لبعض بنود الاتفاق النووي.

وكانت موسكو قد حذرت من «العواقب السلبية والوخيمة لانسحاب اميركا من الاتفاق النووي.