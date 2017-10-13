الاصلاح نيوز :-

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار اليوم الجمعة لتكون الاجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات متفرقة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة فوق المرتفعات الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي المساء والليل تكون ألاجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية ولطيفة في الأغوار والبحر الميت وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بحسب دائرة الارصاد الجوية .

ويطرأ يوم غد السبت إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة فوق المرتفعات الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

أما يوم الاحد فتبقى الأجواء الأجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة فوق المرتفعات الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتستمر الاجواء يوم الاثنين لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال وشرق المملكة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اما درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة ايام المقبلة من 13 الى 27 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 11 الى 26 وفي المناطق الوسطى من 16 الى 26 وفي المناطق الجنوبية من 12 الى 27 وفي مدينة العقبة من 19 الى 30 درجة مئوية .

بترا