التربية تنفي أن يكون “فيديو البويضىة” وقع في الاردن

الاصلاح نيوز :-

نفت وزارة التربية والتعليم الجمعة أن يكون مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه أطفال بمرحلة الروضة يتعلمون كيفية ‘تلقيح الحيوان المنوي للبويضة’، قد وقع في الاردن.

ووفق مصادر في الوزارة، فإن هذا التسجيل لم يقع في اي من رياض الأطفال في الأردن.

وكانت الوزارة قد اجرت تحقيقا بعد تداول مقطع الفيديو تبين للجهة المكلفة بمتابعة الملف أنه من خارج الأردن.

وظهر في التسجيل اطفال في سن الروضة يؤدون مشهد تمثيلي حول مرحلة تلقيح البويضة من حيوان منوي.

وادى المشهد مجموعة من الأطفال الإناث والذكور يمسكن بأيدي بعضهن ويشكلن دائرة. واحتجت صفحات تواصل اجتماعي على هذا التسجيل.