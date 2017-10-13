قيادة القوات العراقية تنفي انطلاق عملية عسكرية جنوبي كركوك

الاصلاح نيوز :-

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية عن انطلاق عملية عسكرية جنوبي مدينة كركوك، بحسب السومرية نيوز.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مصدر عراقي قوله إن القوات العراقية أطلقت عملية عسكرية جنوبي محافظة كركوك.

من جهة أخرى، نقلت السومرية نيوز عن أحد قادة البشمركة، الذي لم يتم تسميته، قوله: ‘الأوضاع في مناطق جنوبي كركوك مستقرة ومسيطر عليها’.

كانت الحكومة العراقية نفت أمس الخميس اعتزامها شن هجوم على كركوم المتنازع عليها مع إقليم كردستان.

وجاء النفي العراقي رداً على ما نشره مجلس أمن إقليم كردستان في تغريدة له على موقعه الرسمي، الأربعاء، أنه ‘وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على كردستان’.

وتشهد العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة العراقية توتراً منذ استفتاء الانفصال الذي جرى في الإقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والذي ترفضه بغداد لانه يتعارض مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.

د ب أ