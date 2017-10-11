“هجوم انتحاري” بالقرب من مقر شرطة العاصمة السورية دمشق

الاصلاح نيوز :-

فجر 3 انتحاريين أنفسهم بأحزمة ناسفة بالقرب من مقر قيادة شرطة العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن “إرهابيين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق”، مضيفا أن عناصر الأمن “اشتبكوا مع الانتحاريين ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى الشرطة”.

وأشار المصدر إلى أن عناصر الشرطة “تمكنوا من محاصرة انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه”.

وذكر قائد شرطة محافظة دمشق أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، بعضهم في حالة خطرة.

وظل وسط العاصمة السورية بعيدا نسبيا عن العنف الذي تشهده باقي أجزاء دمشق باستثناء هجمات متفرقة.

واستهدفت أحدث الهجمات مخفرا للشرطة بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.