إتحاد المصارف العربية يكرم البنك العربي الإسلامي الدولي جائزتي التميز في الإشتمال المالي وريادة الأعمال

الاصلاح نيوز :-

حصل البنك العربي الاسلامي الدولي على جائزتي التميز في الإشتمال المالي وريادة الأعمال وذلك ضمن مبادرة تجمع ما بين الإبداع والتميز لتكريم المصارف والمؤسسات ورواد الأعمال ، وذلك تقديراً لدور البنك المييز في القطاع المصرفي بإعتبارة أحد البنوك الإسلامية الرائدة في القطاع المصرفي الأردني ، وذلك خلال حفل أقامه اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنميةوالتدريب تحت رعاية صاحبة السموالملكي الأميرة رجوة بنت علي مندوبه عن سمو الاميرة تغريد محمد المعظمة وبحضور مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي سعادة السيد إياد العسلي .

وهدف الحفل إلى تكريم المؤسسات المالية ورجال الأعمال الذين أبدعوا في مجال العمل المصرفي ، والتركيز على المنتجات والخدمات المصرفية التي شكلّت قيمة مضافة على الأداء المصرفي والاجتماعي، والتي ساهمت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفاهية المجتمع .

وتسلم السيد أياد العسلي مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي ، جائزة البنك في التميز في الإشتمال المالي وجائزة ريادة الأعمال بإعتباره شخصية مصرفية كان لها دور بارز في وصول البنك لنيل هذه الجائزة ، و تميز الحفل بحضور نخبة من القادة الماليين والمصرفيين ورجال المال والإقتصاد والمؤسسات العربية والدولية وهيئات رسمية وأقتصادية وإجتماعية وحشد من كبار الشخصيات.

وفي تعليقه على هذا التكريم عبر السيد إياد العسلي عن سعادته بهذا التكريم حيث يعتبر تقديراً للبنك العربي الإسلامي الدولي من اللجنة المشرفة على الجائزة ولدورهالريادي المتنامي في مجال المصرفية الإسلامية وتطويره المستمر في طرح منتجات مصرفية إسلامية تواكب احتياجات عملائه وتلبي متطلبات حياتهم اليومية ، وحرصه على مواكبة أحدث وأرقى الوسائل والأكثر ابتكارا ، مما يشكل حافزاً لمواصلة العمل ليكون البنك الإسلامي الرائد في المملكة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية.

مؤكداً فخره وإعتزازه بالحصول على هذه الجوائز من اتحاد المصارف العربية الذي يعد من أعرق المنظمات العربية التي تعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي وتذليل التحديات التي تقف أمام نهوض الصناعة المصرفية والمالية العربية .