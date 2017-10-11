66 ألفا و488 تصريح عمل للسوريين في الأردن

الاصلاح نيوز :-

أكد مصدر مطلع في وزارة العمل ان عدد تصاريح العمل التي منحت للعمال الوافدين بشكل عام في 2017 بلغت 308 الاف تصريح، وبلغ مجموع التصاريح للاجئين السوريين منذ بداية العام الماضي بلغت 66488 تصريح عمل، منها 29698 تصريح في العام 2017.

وقال إن الأردن أول دولة في المنطقة العربية تصدر تصاريح عمل للاجئين السوريين، وذلك بعد الالتزام الذي قطعه عام 2016 في مؤتمر ‘دعم سوريا والمنطقة’ في لندن للحد من الحواجز التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

واشار المصدر الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإصدار تصاريح عمل للسوريين في قطاع الانشاءات تحت مظلة الاتحاد بلغ عددها 573 تصريح عمل حتى الان.

ولفت المصدر الى ان وزارة العمل تعمل علي تيسير مشاركة السوريين في سوق العمل من خلال، تمديد فترات اعفاء السوريين من دفع رسوم تصاريح العمل والاعفاء من شهادة الفحص الطبي الخاصة بتصريح العمل، لتشجيع السوريين على اصدار التصاريح.

ويعمل الاتحاد العام لنقابات العمال مع منظمة العمل الدولية لوضع آليات ملائمة تكفل تنفيذ الاتفاقية الجديدة. ومن المناحي المهمة في هذا الصدد تأسيس مراكز للاتحاد في شتى أرجاء المملكة، حيث سيتابع موظفو تلك المراكز وضع طلبات تصاريح العمل، ويساعدون العمال في الحصول على الثبوتيات المطلوبة، ويقدمون الطلبات إلى مكاتب الحكومة المحلية، ويسجلون طالبي شهادات الاعتراف بالتعلم المسبق. كما ستُطلَق حملة لتبادل المعارف تكفل نشر المعلومات بين أصحاب العمل والعمال السوريين.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657,000 مسجلون لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.