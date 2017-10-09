عمان :ملثمون يحطمون مركبة في تلاع العلي ويختطفون صاحبها لـ”معاكسته فتاة”

الاصلاح نيوز :-

افاد مصدر امني بقيام ملثمون مساء اليوم الاثنين بالاعتداء على احد المركبات بتلاع العلي بالعاصمة عمان وخطف صاحبها .

واوضح المصدر ان الملثمون قاموا ايضا بتكسير المركبة مشيرا الى ان افراد البحث الجنائي تواجدوا في المكان على الفور للبحث عن المعتديين .

واضاف المصدر انه بعد بدء التحقيقات تم العثور على سائق المركبه من قبل احدى الدوريات واصطحابه للمركز الامني وقد تعرض للضرب وهو بصحه جيده مشيرا الى ان الخلاف حصل بين صاحب المركبة وقاطني أحد المنازل أثناء وقوفه أمام منزلهم بعد الاشتباه به بمعاكسة إحدى الفتيات، حيث قاموا باصطحابه داخل مركبة لهم بعد إلحاق الضرر بمركبته وضربه وتركه بعد ذلك بإحدى الطرق.

وأكد المصدر أن العمل جار على ضبط كافة الاشخاص ومتابعة التحقيق.