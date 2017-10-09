الحبس 8 سنوات لأردني حاول قتل اعلامي سخر من داعش

الاصلاح نيوز :-

أصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات لاحد مؤيدي التنظيمات الإرهابية لمحاولته قتل جاره الذي يعمل مقدما لبرنامج ساخر على قناة ألمانية لسخريته من التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تأييده ومحاولة الالتحاق بأحد التنظيمات الخارجية.

وأدانت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي المتهم بجناية القيام بأعمال من شأنها إحداث فتنة ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة.

وكان المتهم قد اعترف صراحة أمام المحكمة بأنه من مؤيدي وأنصار احد التنظيمات الخارجية، وقد حاول الالتحاق بهم.

كما حاول في كانون الثاني من عام 2017 السفر الى لبنان عبر مطار الملكة علياء الدولي للالتحاق بالتنظيم إلا انه منع من السفر وطلب منه مراجعة دائرة المخابرات العامة، وعلى اثر ذلك فقد تولدت لديه النية بالقيام بقتل جاره من الجنسية العراقية ويعمل مقدم برامج على قناة فضائية ألمانية حيث أثار الحقد والضغينة في نفس المتهم الذي كان يشاهد القناة والبرنامج الساخر ‘البشير شو’ والذي يسخر من التنظيمات والجماعات الإرهابية كون المتهم من مؤيدي ع التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وفي كانون الثاني من عام 2017 قام المتهم بتجهيز سكين مطبخ وانتظر مقدم التلفزيون أمام بيته ولدى مشاهدته له قام بالمناداة عليه فاستجاب وعندما اقترب منه بادره بعدة طعنات بالسكين على أنحاء متفرقة من جسمه وصدره ورقبته وبطنه قاصدًا قتله وذلك لإثبات ولائه وانتمائه للتنظيم والجماعات الدائرة في فلكهم.

(بترا)