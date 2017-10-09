12 اصابة بحادث تصادم باص مدرسة في وادي شعيب

الاصلاح نيوز :-

صرح المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين باص كوستر تابع لإحدى المدارس الخاصة وباص ركوب صغير (كيا بريجو) بمنطقة وادي شعيب، حيث نتج عن الحادث إصابة (12) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف المكتب الإعلامي بان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.