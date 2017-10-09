مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990

الاصلاح نيوز :-

تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بعد فوزه على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وهذه أول مرة تصل فيها مصر إلى المونديال منذ 27 عاما.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وأحرز محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، هدفي مصر في الدقيقتين 61 و94، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

ويعود المنتخب المصري إلى منافسات كأس العالم بعد غياب طويل، إذ كانت آخر مشاركة له في البطولة في مونديال إيطاليا عام 1990.

وقال التليفزيون الرسمي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر منح كل لاعب مكافأة قيمتها مليون ونصف مليون جنيه مصري.

ويعد المنتخب المصري ثاني منتخب أفريقي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، كما أنه ثاني منتخب عربي يتأهل لمونديال روسيا بعد منتخب السعودية.

مصدر الصورة AFP

ولم يتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم منذ 1990 بإيطاليا، ولكنهم فازوا بكأس أمم أفريقيا أربع مرات في أعوام 1998، و2006، ,2008، و2010.

ويمنح الفوز على الكونغو تقدما بأربعة نقاط للمنتخب المصري على أوغندا، قبل المباراة الختامية أمام غانا.

وإذا لعب الحارس المصري، عصام الحضري، في روسيا العام المقبل، فإنه سيكون اللاعب الأكبر سنا في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ويحمل الرقم القياسي حاليا الحارس الكولومبي فريد موندراغون، الذي لعب النهائيات وعمره 43 عاما في 2014، ولكن الحضري سيكون عمره العام المقبل 45 عاما.

وفضلا عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حقق المنتخب المصري، بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، إنجازا في المنافسة الأفريقية إذ تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه خسر الكأس أمام الكاميرون.