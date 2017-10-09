الحبس سنة ونصف لمتهمة بالترويج لداعش عبر “واتس اب”

الاصلاح نيوز :-

خفضت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين عقوبة سيدة اردنية متهمة بالترويج لداعش عبر تطبيق ‘واتس اب’ من الحبس ثلاث سنوات الى سنة ونصف كونها سيدة وام لأربعة اطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور وكيل الدفاع المحامي موسى العبدالات.

ويذكر ان السيدة موقوفة منذ حوالي ثمانية اشهر بتهمة الترويج لداعش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ‘واتس اب’.

ويشار الى ان 7 سيدات اردنيات يحاكمن امام محكمة امن الدولة بتهمة الترويج لداعش وفق ما أكده المحامي العبدالات لـ عمون.