الجمعة يبدأ اغلاق نفق الصحافة

الاصلاح نيوز :-

أعلنت أمانة عمان إغلاق نفق الصحافة من صباح الجمعة المقبل ، لتنفيذ الحزمة الرابعة من مشروع “الباص السريع التردد”.

ودعت الامانة المواطنين للتعاون بإتباع الطرق البديلة التي وفرتها بالموقع .

وبين مدير مشروع الباص سريع التردد المهندس رياض الخرابشة أن نفق الصحافة سيغلق كاملا بالاتجاهين مع نقل الحركة المرورية الى شارعي الخدمة أعلى جانبي النفق ، إضافة الى تحويل الاشارة الضوئية أعلى نفق الصحافة من أربع اطوار الى طورين.

وستعمل الإشارة الضوئية أعلى نفق الصحافة على خدمة الحركة المرورية الموجودة في شارع الملكة رانيا العبد االله وبالاتجاهين بالإضافة الى خدمة الحركة للقادمين من ضاحية الروضة باتجاه دوار الداخلية ، فيما سيتم التعامل مع بقية الحركات الموجودة على الإشارة من خلال طرق بديلة.

وسيتم بحسب المخططات بناء جسر على نفق “الصحافة” بالاتجاهين للوصول إلى نقطة تجمع الباصات في وسط التقاطع الذي سينشأ عليه دوار.

واشار أن أمانة عمان تواصل العمل حاليا على نقل خدمات البنية التحتية من صرف صحي واتصالات وكهرباء ومياه ، والتي تتعارض مع التصميم الذي سينفذ في الموقع .

وجدد المهندس الخرابشة التأكيد أن العمل على إدارة الموقع مروريا سيتم من خلال إدارة المشروع وادارة السير المركزية ودائرة عمليات المرور والادارة المشتركة في الامانة .