وزير روسي: نحن بصدد إنشاء صندوق مشترك مع السعودية بقيمة مليار دولار

الاصلاح نيوز :-

قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إن بلاده ممثلة بالصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، بصدد إنشاء صندوق مشترك لتنفيذ مشاريع مجال الطاقة بقيمة مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير الروسي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: “في إطار المنتدى نعتزم التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والهيئة العامة للاستثمار السعودية لإنشاء صندوق مشترك (روسي- سعودي) بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة. وهذا أول صندوق من هذا النوع. ونعتبر ذلك خطوة مهمة جدا.”

واضاف نوفاك: “إن شركة سيبور للبتروكيماويات الروسية وأرامكو السعودية تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم في موسكو هذا الأسبوع لبناء مصنع لإنتاج الكيماويات من الغاز في المملكة.. وأن روسيا تدرس مشروعا محتملا للغاز مع تركمانستان التي دعتها موسكو للانضمام إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.”

ويشار إلى ان هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يعتزم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القيام بزيارة لموسكو، الخميس الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.