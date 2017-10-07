الأمانة تجهز خطة فصل الشتاء

-:الاصلاح نيوز

تواصل مديريات مناطق ودوائر أمانة عمان ضمن جاهزيتها لإستقبال فصل الشتاء بتنظيف وصيانة مناهل تصريف مياه الأمطار عند مداخل ومخارج العبارات الصندوقية والقنوات المكشوفة المتعلقة بالجسور والانفاق، وشبكات الطرق بمختلف مناطق العاصمة عمان ، وانشاء الجدران والسلاسل الحجرية.

وأكدت الأمانة أن اعمال متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات وتنظيفها تواصلت على مدار العام وفق برنامج معد لهذه الغاية بحيث تكون الجاهزية في أعلى مستوياتها وفي مختلف الظروف والأوقات.

وأنهت أمانة عمان أعمال صيانة للمناهل داخل الانفاق المرورية والعديد من الشوارع منها النفق الصيني، وداخل نفق خلدا باتجاه المدينة الطبية، وصيانة مخرج نفق المرسيدس / القويسمة ، وصيانة العبارة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي، وصيانة المناهل داخل نفق السكافي، والمناهل عند مخرج نفق أبو هريرة ، وفي شارع المدينة المنورة مقابل البنك الاردني الكويتي.

وعممت أمانة عمان على مديريات مناطقها ودوائرها خطة الطوارئ للتعامل مع تداعيات فصل الشتاء المقبل وبما يسهم في تجنب إعاقة سير مظاهر الحياة على شوارع العاصمة عمان.

كما تواصل الامانة استكمال تنفيذ عطاءات إنشاء عبارات صندوقية وانبوبية وتعزيز مناهل تصريف مياه الامطار وبكلفة 10 مليون دينار خصصتها في موازنتها للعام الجاري.

وأنهت غالبية عطاءات إنشاء شبكات تصريف مياه أمطار ومنها في شارع الملك عبدالله الثاني ، وشارع المحمدية بتلاع العلي ، والمنطقة الصناعية في صويلح ، وغيرها من الشوارع التي كانت تعاني من سوء تصريف مياه الامطار.

وتعتمد حالة الطوارئ على نشرات حالة الطقس الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وركزت على تحديد مواقع تصريف مياه الأمطار وترقيمها وتنزيلها على اللوحات التنظيمية ليتم سهولة الرجوع اليها ومعالجة المعيقات بأسرع وقت ، والاخذ بالاعتبار ضرورة متابعة فتح مجاري السيول والاودية الطبيعية ، وإزالة العوائق والمخلفات التي قد تعيق جريان المياه بشكل طبيعي وتنظيف المناهل وخطوط تصريف مياه الامطار ، وصيانة المضخات الموجودة ضمن الانفاق والتأكد من جاهزيتها فنيا وإعداد الكشوفات اولا بأول للمواقع التي يتم تنظيفها ، والتأكيد على ضرورة متابعة الحالة العامة لمجاري السيول والاودية والمحافظة على نظافتها من قبل الدوائر الرقابية.

وفوضت الأمانة الصلاحيات لمدراء المناطق والدوائر المعنية باستئجار الآليات المطلوبة للتعامل مع الظروف الجوية ووفق ما تقتضيه الحالة الجوية . لافتا الى وجود 22 غرفة طوارئ موزعة في مناطقها بالإضافة الى غرفتي طوارئ تلاع العلي ورأس العين الرئيسيتين.

يذكر انه يوجد في غرفتي طوارئ وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة مندوبين من أمانة عمان للتنسيق والتعامل على وجه السرعة مع اي ملاحظة قد ترد او يتم رصدها وذلك من باب التواصل والعمل المشترك بين كافة الجهات.