مديونية الفوسفات 444.7 مليون دينار

-:الاصلاح نيوز

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات، أن مديونية الشركة لغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 7ر444 مليون دينار.

وقال ذنيبات، في بيان أصدرته الشركة السبت، أن مدفوعات الشركة للعاملين الذين انتهت خدماتهم خلال عام 2017 بلغت حوالي 25 مليون دينار في حين كانت خسائر الشركة خلال النصف الأول 2ر24 مليون دينار، ما يظهر بأن التعويضات التي دفعت تزيد عن خسائر الشركة بحوالي 600 ألف دينار.

وأكد أنه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة والمزايا والحوافز للعاملين في الشركة وخاصة فيما يتعلق بالزيادة السنوية باعتبارهم “السند والداعم لها للخروج من أزمتها المالية”.

وناشد ذنيبات العاملين في الشركة بضرورة عدم الاصغاء للإشاعات التي يتم تداولها والتي “لا يخفى هدفها على أحد”، والانصراف إلى العمل والعطاء والتواصل مع إدارة الشركة لأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية/ رئيس لجنة العمل في مجلس النواب خالد الفناطسة بحضور رئيس الاتحاد العام للنقابات في الأردن مازن المعايطة والرئيس التنفيذي للشركة شفيق الأشقر وعضو مجلس الإدارة حسام أبو علي وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابة في المناجم والتعدين لمناقشة خطط الشركة التطويرية وبحث تعزيز التعاون ما بين الشركة والعاملين فيها، ودحض الإشاعات التي تم تداولها حول المساس بحقوق العاملين في الشركة وتوضيح عدم صحتها.

وثمن الذنيبات دور النقابة ورئيسها النائب خالد الفناطسة في متابعة شؤون العاملين ورعاية مصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم وتفهمها للوضع العام للشركة التي تسعى للحفاظ على حقوق العمال وترعى وتتابع شؤونهم وتعمل على تنمية قدراتهم المهنية.

وأكد أن اللقاء جاء ضمن سلسلة من اللقاءات مع العاملين في الشركة بحيث سيتم وضع برنامج زيارات ميدانية للقاء العمال في مواقعهم وبحث مشاكلهم وهمومهم واحتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وقال “إننا على يقين أن الشركة ستجتاز أزمتها وتعود إلى سابق عهدها في العطاء والبناء وسيكون لها مساهمة فاعلة في تنمية المجتمع المحلي في النواحي البيئية والتنموية”، مضيفاً أنه سيتم وضع برنامج لمساهمة الشركة في ذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية ووفق قدرة الشركة المالية.

واكد ان مأسسة هذا العمل ستتم لضمان استمراريته وديمومته بعيدا عن الفردية والمزاجية.

وفي هذا السياق، قال ذنيبات أنه سيتم عرض تخصيص منح دراسية سنوية في التخصصات المطلوبة للشركة من تعدين وهندسة كيميائية وغيرها لأبناء المجتمع المحلي المتفوقين في دراستهم على مجلس الإدارة بحيث توزع هذه المنح بعد اقرارها من المجلس بعدالة على أبناء المجتمعات المحلية من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية والنقابة العامة للمناجم والتعدين.

وقال الذنيبات “لا يعقل ان تستفيد الشركة من مواقع التعدين وتترك المسؤولية على الدولة دون مراعاة للبيئة ومتطلباتها ودون دعم المجتمع المحلي وتنميته”.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجان فنية لدراسة التكاليف التعدينية وتكاليف العطاءات الأخرى مقارنة مع أفضل الممارسات ومأسسة عمليات التعدين وتطوير قدرات الشركات القائمة، وتشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء وإدارة شؤون المرافق العامة للشركة كالمدينة السكنية في الحسا والمجمعات السكانية في العقبة والخدمات الطبية وغيرها دون حصر المسؤولية في شخص واحد.

وأشار إلى أن الشركة تنشط في زيادة التسويق وتعمل على تخفيف تكلفة التعدين والطاقة والنقل ورفع كمية الانتاج وزيادة حجم المبيعات، ورفع سوية الأداء لدى العاملين عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم، مبينا أنه سيتم دراسة انشاء مراكز تدريب مهني متخصصة في المهن والحرف التي تحتاجها الشركة ضمن المناطق التي تعمل بها وبما يساهم في تمكين أبناء المجتمع المحلي.

وعرض ذنيبات خلال اللقاء ملامح خطة التطوير التي ستنتهجها الشركة والاجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لضبط الانفاق في مجالات التعدين والنقل والطاقة واللوازم، مبيناً أن إصلاح مسار الشركة لن يكون على حساب حقوق العاملين في الشركة بأي حال من الأحوال.

واطلع ذنيبات رئيس وأعضاء النقابة العامة والفروع على الالتزامات التي تحملتها الشركة من عام 2013 إلى منتصف العام الحالي، حيث دفعت الشركة حوالي 743 مليون دينار لشركات التعدين فيما بلغ اجمالي تكلفة الرواتب والعلاوات والمزايا خلال هذه الفترة حوالي 525 مليون دينار وتعويضات نهاية الخدمة التي دفعتها الشركة خلال هذه الفترة 6ر154 مليون دينار لمن انتهت خدماتهم والبالغ عددهم 1441 موظفا منها 78 مليون دينار دفعت خلال الأعوام 2015-2017 لـــ 791 موظفاً انتهت خدماتهم وفق صندوق الوفاة والتعويض، كما بلغت تكلفة النقل 8ر267 مليون دينار وتكلفة الكهرباء حوالي 124 مليون دينار والمحروقات 91 مليون دينار.

وأشار إلى محاور الإصلاح في الشركة ومراجعة تكاليف التعدين حيث تبلغ نسبة تكلفة التعدين التي تدفع للشركات حوالي 39 بالمئة من إيرادات مبيعات الفوسفات، وقد بدأت الشركة ببحث تخفيض هذه الكلفة مع شركات التعدين الحليفة لتخفيض هذه النسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في هذا الجانب مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التعدين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد .

ولفت ذنيبات إلى أنه سيتم دراسة شمول الموظفين الخاضعين لنظام المكافأة التعويضية لعام 2011 في صندوق الوفاة والتعويض لعام 2015 وعرضها على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب.

وبين أنه وبخصوص نقل الموظفين وفي ظل وقف التعيينات في الشركة ولسد النقص الحاصل في مواقع الشركة فإنه من حقها إجراء المناقلات بين الموظفين حسب ما تفتضيه المصلحة العامة وفق أنظمة الشركة.

من جانبه، ثمن رئيس النقابة العامة النائب خالد الفناطسة استجابة إدارة الشركة لعقد هذا اللقاء البناء الذي اتسم بالشفافية والمكاشفة وتفنيد بعض الإشاعات التي تم تداولها أخيرا بشأن حقوق العاملين، مؤكداً دور النقابة بدعم جهود الشركة الإصلاحية للخروج من أزمتها المالية ولضمان حفاظها على مكتسبات وحقوق العاملين فيها.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للنقابات مازن المعايطة بأنه يجب على النقابي أن تكون نظرته شموليه في دراسة المواضيع التي تطرح بالإضافة لأهمية المحافظة على حقوق العاملين وأهمية المحافظة على دور الشركة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والوطنية. ودار نقاش موسع بين رئيس مجلس إدارة الشركة والحضور حول عدد من القضايا التي تتعلق بمجالات العمل والخطط الكفيلة بمعالجة بعض السلبيات وتعزيز الايجابيات.