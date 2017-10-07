اجواء خريفية معتدلة اليوم وغدا وغائمة الاثنين

-:الاصلاح نيوز

يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم مع بقائها أقل من معدلاتها السنوية الاعتيادية بحوالي درجتين مئويتين، حيث تسود أجواء خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة فوق المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الأجواء غدا خريفية لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

ويطرأ انخفاض طفيف على الحرارة يوم الاثنين وتكون الاجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، ومن المتوقع أن تتزايد كميات الغيوم بعد الظهر لتتحول الاجواء الى غائمة جزئياً، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكه، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 الى 17 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25 الى 16 والمناطق الجنوبية 23 الى 16 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.