نواب الرمثا: تصرف عناصر البحث الجنائي محاولة للإساءة للأمن

-: الاصلاح نيوز

اصدر نواب لواء الرمثا بيانا استنكروا فيه تعامل عناصر الامن العام مع احد مواطني اللواء.

وقال النواب في البيان بأنهم تابعوا باستغراب شديد الطريقة التي تعامل فيها عناصر الامن والتي لا تليق بجهاز عريق، مؤكدين فيه استنكارهم واستهجانهم لهذه التصرفات التي تصدر عن اشخاص لا يمثلون الا انفسهم، ويحاولون الاساءة للأجهزة الامنية.

وتاليا نص البيان:

ادانة واستنكار

لقد تابعنا باستغراب شديد الطريقة التي تعامل فيها عناصر من جهاز الأمن العام مع مواطن بعد مداهمة أمنية تشبه مداهمات لا تليق بسمعة جهاز عريق كجهاز الامن العام.

وفي ضوء التداعيات المؤسفة لهذه الحادثة فإننا نستنكر ونستهجن هذه التصرفات التي صدرت من أشخاص لا يمثلون الا أنفسهم، محاولين الاساءة لسمعة اجهزتنا الامنية التي نفتخر ببطولاتهم في الميادين المختلفة.

وامام السلوك المشين لهؤلاء القلة من جهاز الأمن العام فإننا نطالب بإيقاع أشد العقوبة عليهم بعد تطاولهم على كرامة المواطنين الاردنيين الذين غافلهم الغادرون بذريعة تطبيق القانون، والقانون من هذه الأفعال براء.

وفي هذا المقام فإننا نطالب كل من وزارة الداخلية وإدارة الأمن العام بان يحال الفاعلون الى محكمة مختصة، لافتين الى ان العقوبات بحقهم يجب ان تكون بحجم فعلهم البشع، الذي مس كرامتنا جميعا، وذلك حتى لا يكون لمثل هؤلاء مكان بين صفوف اجهزتنا الامنية، التي تعودنا منها ان تنحاز للمصالح العامة وإنفاذ القانون بتحضر واقتدار.

وفي ذات السياق فإننا نأمل من اهلنا في لواء الرمثا ولواء الطيبة وعموم محافظة أربد ضبط النفس وانتظار نتائج التحقيقات والحكم المنتظر بحق هؤلاء القلة المعيبة أعمالهم بحق وطننا وسمعة اجهزتنا الامنية.

متعهدين بالله بأن نبقى الجند الاوفياء لهذا البلد ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

• النائب خالد أبوحسان

• النائب ابراهيم القرعان

• النائب جودت الدرابسة

• النائب عبدالله عبيدات

• النائب انتصار حجازي