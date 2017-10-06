الشعار تطالب ببطاقة تموينية للمواطنين لتوزيع الدعم

-:الاصلاح نيوز

طالبت النائب الدكتورة صباح الشعار الحكومة بالإسراع بأعداد مشروع ‘البطاقة التموينية’ للمواطنين الاردنيين بهدف ايصال الدعم الحكومي المباشر لهم.

واكدت ان الية الدعم الحالية التي تقدمها الحكومة للمواطنين يستفيد منها الزائر والوافد ومئات الشركات العاملة بالمملكة وثمنت تاكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الاعيان واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان على انه لا يمكن الاستمرار بتحمل المواطن عبء الاعفاءات والدعم الذي يستفيد منه غير الاردنيين والذين يقارب عددهم في المملكة نحو 4 ملايين شخصا .

واشارت الشعار الى ان هناك تجارب لدول نجحت في حماية مواطنيها من الاستمرار بدفع ضرائب اضافية واكدت على تاثر المواطن الاردني بموجة النزوح التي شهدتها المملكة من اللاجئين على قدرتهم الشرائية خصوصا للمواد الغذائية الاساسية.

واقترحت ان تعطى الاسرة قيمة الدعم من خلال بطاقة تموينية تحدد فيها قيمة الدعم بحسب عدد افراد الاسرة وتكون شهريا .

وطالبت الحكومة بتنفيذ توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تهدف الى حماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويحمي الطبقتين الوسطى الفقيرة.