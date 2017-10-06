مباحثات بين أوبر وهيئة النقل في لندن بشأن قرار سحب ترخيص عملها

-:الاصلاح نيوز

يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر مع مفوض هيئة النقل في لندن لمناقشة قرار سحب الرخصة من الشركة.

ومن المقرر أن يناقش رئيس أوبر دارا خسروشاهي مع مايك براون، رئيس الهيئة التي انتقدت سجل الشركة بشأن الإبلاغ عن المخالفات والتدقيق في سجلات سائقي السيارات العاملين لديهم.

واعتذرت أوبر عن “الأخطاء” التي ارتكبتها وأكدت استعادها لتقديم تنازلات لاستعادة ترخيص العمل.

وانتهى ترخيص أوبر في لندن نهاية الشهر الماضي، إلا أن سائقيها ما زالوا يمارسون عملهم ريثما ينظر في الالتماس الذي تقدمت به الشركة.

عمدة لندن يدعم إجراء حوار مع شركة “أوبر” بعد اعتذار مديرها ولم تجدد هيئة النقل في لندن ترخيص أوبر كونها لا تستوفي الشروط اللازمة، واعتبرت أن الخدمة التي تقدمها تفتقر إلى المسؤولية ومعايير الأمان والسلامة العامة.

وقال المتحدث باسم الشركة أنه سيقدم طلب التماس قبل قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويستخدم نحو 3.5 مليون راكب أوبر سنويا في لندن بينما يتعاون مع الشركة نحو 40 ألف سائق.

وتطلب شركة أوبر مقابلة صديق خان رئيس بلدية لندن منذ انتخابه عام 2016، لكن طلبها رفض حتى الآن، وذلك وفقا لمصادر قريبة من الشركة.