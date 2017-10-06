الملك سلمان: السعودية حريصة على “استقرار سوق النفط”

-: الاصلاح نيوز

أكد ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز حرص بلاده على استقرار سوق النفط العالمية وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

وقال الملك سلمان خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، إن “المملكة باعتبارها منتجا رئيسيا للنفط كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويفتح آفاقا للاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.”

وعن التعاون مع روسيا أضاف سلمان :”كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره”.

ولفت سلمان إلى أن هناك فرصا كبيرة تسهم في تنويع التعاون الاقتصادي بين البلدان وإيجاد أرضية اقتصادية وتجارية واستثمارية.

وتسعى الرياض إلى تنويع مصادر الدخل لديها بغية خفض الاعتماد على النفط.

وشدد ملك السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على أن بلاده اعتمدت خطة للتنمية تحت عنوان رؤية المملكة 2030، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني.

وكان البلدان قد اتفقا على ضرورة تخفيض انتاج النفط حتى شهر مارس/آذار 2018، من أجل رفع أسعاره.

وتعتمد روسيا والسعودية اقتصاديا بشكل كبير على تصدير النفط.