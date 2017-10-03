اجواء خريفية معتدلة الحرارة حتى الخميس

-:الاصلاح نيوز

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تكون حول معدلاتها السنوية الاعتيادية، لتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات وتثير الغبار خصوصا في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر.

وتستمر الاجواء يوم الخميس خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 الى 17 درجة مئوية والمناطق الشمالية 28 الى 16 والمناطق الجنوبية 25 الى 12 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 37 والصغرى 22 درجة.