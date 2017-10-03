الملكة رانيا تطلع على البرامج والأنشطة الثقافية لمؤسسة عبد الحميد شومان

-:الاصلاح نيوز

اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال زيارتها مكتبة شومان في جبل عمان اليوم الثلاثاء، على عدد من البرامج والانشطة الثقافية لمؤسسة عبد الحميد شومان.

وانضمت جلالتها الى جلسة شارك فيها عدد من العاملين في المجالات الثقافية، بحضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة صبيح المصري ومدير عام البنك العربي نعمة صباغ، والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية.

وجرى خلال الجلسة الحديث عن البرامج والانشطة التي تدعمها المؤسسة ضمن مجالات اثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال على الانترنت، وتطوير قدرات الأطفال في التفكير الناقد والابداع.

وركز الحضور على أهمية دعم الفنون وقطاع الموسيقى والفنون التشكيلية واتاحتها للجميع والوصول الى المحافظات، بالاضافة الى الحديث حول تشجيع المواهب المحلية والمبدعين، وتعزيز دور السينما في معالجة مجموعة من القضايا والسلوكيات المجتمعية.

وجرى الحديث عن عدد من البرامج الثقافية لمؤسسة شومان، منها ايام شومان الثقافية في المحافظات وأسبوع جبل عمان الثقافي والشراكات مع العاملين في منطقة جبل عمان والثقافة في المساحات العامة، كما استعرضت الجلسة جهود المؤسسة من خلال صندوق دعم البحث العملي وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب.

وخلال جولة جلالتها في المكتبة قدم مدير المكتبة غالب مسعود نبذة عن تأسيس المكتبة وتطور خدماتها وعدد روادها والسعي لجعلها مركزا مجتمعيا واستضافتها لاندية القراءة وتواقيع الكتب وتقديم تدريبات متخصصة للجمهور ودعم البحث العلمي والباحثين والتوسع بالخدمات لتشمل اكبر فئة من المجتمع حيث سيتم افتتاح فرع للمكتبة في شرق عمان.

واطلعت جلالتها على انشطة تقدم للاطفال ضمن مساحة درب المعرفة تركز على أهمية اعادة الاعتبار للكتاب وتشجيع الاطفال على القراءة، بالاضافة الى انشطة تشجع على التفاعل مع الموسيقى واخرى تركز على اثراء الابتكار، وجرى الحديث عن تعاون المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر عدد من البرامج التي تسعى لانشاء مكتبات وتقديم جائزة للإنتاج الابداعي للأطفال ودعم مسابقة انتل ومسابقة لنكتب.

ومؤسسة عبد الحميد شومان هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار المجتمع، تأسست في عام 1978 من قبل البنك العربي بتخصيص جزء من أرباحه السنوية لإنشائها.