هجوم لاس فيغاس يزيد الطلب على الأسلحة

-:الاصلاح نيوز

قفزت أسهم شركات الأسلحة الأمريكية اليوم الاثنين بعد حادثة إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وإصابة أكثر من

400 آخرين.

وذكرت شبكة “CNBC” الأمريكية أن أسهم كبرى شركات الأسلحة في الولايات المتحدة مثل “Sturm Ruger” و”American Outdoor Brands” صعدت بنسبة 4%-5%.

وعزا خبراء هذا النمو إلى توقعات بزيادة الطلب على الأسلحة الفردية للدفاع عن النفس.

كذلك استبعد الخبراء أيضا تشديد قانون الأسلحة في الولايات المتحدة.

وفي بداية التعاملات، صعد المؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 15.59 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 22420.68 نقطة.

في حين، زاد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 1.53 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2520.89 نقطة، كما ارتفع المؤشر “ناسداك المجمع” بمقدار 10.21 نقطة أو 0.16 بالمئة ليصل إلى 6506.17 نقطة.

المصدر: “نوفوستي”