وفاة و12 اصابة بحادث تصادم في الكرك

-:الاصلاح نيوز

توفي شخص واصيب 12 اخرون اثر حادث تصادم مركبة وباص ركاب اليوم الاثنين بالمزار الجنوبي في الكرك.

وتم اخلاء الجثة والمصابين الى مستشفى الكرك الحكومي.

وصرح المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مع حادث تصادم باص كوستر يعمل على خط (ذات رأس –جامعة مؤتة) ومركبة صغيرة بمنطقة السالمية / المزار الجنوبي مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة (12) آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي فيما وصفت الحالة العامة للإصابات بالمتوسطة.