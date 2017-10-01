برهومة يوقع في “عمان الدولي” رواية “حتى مطلع الشغف”

الاصلاح نيوز-

يشهد معرض عمان الدولي للكتاب مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 06-10-2017، حفل توقيع رواية “حتى مطلع الشغف” للكاتب والإعلامي المرموق الدكتور موسى برهومة.

تتناول رواية “حتى مطلع الشغف” مفهوم الحب من زاوية تأملية فلسفية، وتنهمك في معاينة فكرة الخيانة من زاوية الأخلاق الفردية، بعيداً عن ذهنية التحريم والإدانة.

تحكي الرواية قصة حب جمعت صحفية ذات أصول مسلمة بشاب مسيحي، وظلت متعلقة به حتى بعد زواجها، فتقرّر، في لحظة يقظة مباغتة، البحث عن حبها الأول واللحاق به، فتخوض رحلة مضنية، في شكل من أشكال الخلاص، ورغبة في عناق شكل مثالي للحب الأول.