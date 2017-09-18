وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد لبحث الحرب ضد داعش

الاصلاح نيوز-

وصل وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوزير البريطاني بمطار بغداد، وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، ومن المقرر أن يبحث مع مسؤولي الحكومة العراقية الحرب ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أكدت السفارة البريطانية ببغداد في بيان، أن “فالون سيلتقي عددا من القادة والمسؤولين العراقيين لتأكيد دعم بلاده المستمر للعراق في حربه ضد تنظيم داعش اضافة لبحث التطورات السياسية التي يشهدها العراق”.

وتاتي زيارة فالون الى بغداد وسط أزمة سياسية حادة بين بغداد وأربيل بشان إصرار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على إجراء استفتاء لإعلان الانفصال.

ولم تكشف السفارة البريطانية إذا كان وزير الدفاع البريطاني يحمل رسائل إلى القادة العراقيين والأكراد بخصوص الاستفتاء ، إلا أن مصادر عراقية استبعدت أي رسائل يحملها الوزير البريطاني معه، مشيرة إلى أنها “زيارة روتينة لبحث التعاون المشترك بين البلدين”.