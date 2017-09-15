٥ علامات تدل على إدمان القهوة

الاصلاح نيوز-

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وخصوصا في فترات الصباح، لكن البعض لا يدرك أنه وصل لمرحلة الإدمان عليها.

ووفقا للأطباء، يمكن لأي شخص ملاحظة بعض العلامات التي تدل على أنه وصل لمرحلة الإدمان على شرب القهوة، ومن أهمها:

١-الشعور بآلام متناوبة في الرأس:يصاب بعض مدمني القهوة بما يسمى بمتلازمة الانقطاع عن القهوة والتي يرافقها آلام متناوبة في الرأس تصيبهم عندما ينقطعون عن شرب الكافيين.

٢- شيخوخة الجلد المبكرة:يؤكد العديد من خبراء الصحة أن مركبات القهوة تساعد على طرح السوائل من الجسم، لذا فإن شربها لسنوات طويلة يساهم في ظهور الوذمات وشيخوخة الجلد المبكرة وجفافه.

٣- مشاكل في التركيز:يتعرض مدمنو القهوة في حال الانقطاع عن شربها لمشاكل جدية في التركيز والتفكير المنطقي، قد تصل آثارها إلى ظهور مشاكل نفسية حادة.

٤- الشعور بالتعب وعدم الارتياح:يلاحظ الكثير من مدمني القهوة أن انقطاعهم عن شربها لفترات معينة غالبا ما يكون مصحوبا بشعور غريب بالتعب وعدم الارتياح، الأمر الذي يرجعه خبراء الصحة إلى اعتياد أجسامهم على مادة الكافيين التي تؤثر على إفراز الأدرينالين في الجسم، والذي يؤثر بدوره على عمل بعض الأعضاء الحيوية كالقلب والدماغ.

٥- التفكير الدائم بالقهوة:يصل مدمنو القهو إلى حالة نفسية تدفعهم للتفكير الدائم بشربها، وخصوصا عند شعورهم بالتعب أو المرور بأي ضغوطات نفسية.