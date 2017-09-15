تعرف على نظام قرعة كأس العالم 2018

الاصلاح نيوز –

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، عن الصيغة الجديدة لقرعة كأس العالم 2018 والتي سيتم فيها ترتيب المنتخبات في أوعية بناء على تصنيف “فيفا” العالمي وليس بناء على معايير قارية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إن 32 منتخبا سيتم توزيعها على أربعة أوعية بحيث يتم اختيار أفضل سبعة منتخبات في التصنيف العالمي إلى جوار روسيا المستضيفة في الوعاء رقم 1، ثم توضع أفضل ثمانية منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2 وتعتمد نفس الطريقة في الترتيبات الأدنى.وسيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل المجموعة في الدور الأول. وقال فيفا إن القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء قارة أوروبا.

وكانت القرعة التي طبقت في البرازيل في النسخة الأخيرة ترتكز على نظام معقد تم خلاله تقسيم المنتخبات في الوعاء الأول تبعا لتصنيفها العالمي وفي باقي الأوعية تبعا لترتيبات قارية.

وقال فيفا إن التصنيف الذي سيصدر في 16 تشرين الأول سيستخدم في القرعة التي سيجري سحبها في موسكو في الأول من ديسمبر/كانون الأول.وقد يحول هذا الأمر دون تكرار حالة الجدل التي ثارت في 2014 عندما استخدم تصنيف نوفمبر/تشرين الثاني ما منح أفضلية لمنتخبات شاركت في مباريات الملحق في ذلك الشهر.وتضم المنتخبات السبعة الأولى في التصنيف حاليا سويسرا وبولندا وقد تظهر بيرو وويلز في الوعاء الثاني إلى جوار فرنسا وإسبانيا حال تأهلهم.

وتحتل إيطاليا حاليا المركز 17 في تصنيف الفيفا وهو ما قد يضعها في الوعاء الثالث إذا تأهلت كل المنتخبات التي تسبقها في الترتيب.وتأكد حتى الآن تأهل البرازيل وإيران والمكسيك واليابان وبلجيكا وكوريا الجنوبية والسعودية إلى النهائيات المقررة العام المقبل في روسيا.