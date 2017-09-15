تشكيلات بجامعة عمان الأهلية

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته المنعقدة الأربعاء، اجراء تشكيلات اكاديمية.وعينت الجامعة كل من: – أ.د. سليمان اللوزي نائباً للرئيس. – أ.د. إحسان فتحي عميداً لكلية العمارة والتصميم. – أ.د وفيقة عبد الرحيم عميدةً لكلية التمريض. – أ.د. ميشيل سويدان عميداً لكلية الأعمال. – أ.د معاذ الحوراني عميداً للدراسات العليا والبحث العلمي. – د. غالب عريقات ق.أ. عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية. – د. لينا شبيب ق.أ. عميدة كلية الهندسة. – د. جوزيف بوالصة ق.أ. عميد كلية الآداب والعلوم. – د. يوسف مفلح ق.أ. عميد كلية الحقوق. – د. قصي شمبور ق.أ. عميد كلية تقنية المعلومات. – د. مصطفى العطيات ق.أ. عميد شؤون الطلبة.